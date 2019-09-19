19 Eylül Gaziler Günü - HAKKARİ Haberi

- Yüksekova Hükümet Konağı önünde tören - Atatürk Anıtına çelenk sunulması - Saygı duruşu ve İstiklal marşı - Hakkari Valiliği önünde düzenlenen tören - Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması - Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi müdürü Kenan Canan tarafından günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın yapılması - Şemdinli'de Atatürk Anıtına çelenk sunulması19 Eylül Gaziler GünüHAKKARİ (AA) - Yüksekova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.Törenin ardından Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven şehit ve gazi yakınlarıyla bir süre sohbet etti.Törene, İlçe Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Çiçek, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları katıldı. **19 Eylül Gaziler GünüHAKKARİ (AA) - Şemdinli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesindeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.Programa, İlçe Kaymakamı Yakup Güven, 34. Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Belediye Başkanı Tahir Saklı, Cumhuriyet Başsavcısı Cihan Terzioğlu, kurum amirleri ve gaziler katıldı.
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