19 Eylül Gaziler Günü - HAKKARİ

- Düzenlenen yemek program - Programa katılanlar - 105 yaşındaki Kore Gazisi Selim Gezer'i ziyatet19 Eylül Gaziler GünüHAKKARİ (AA) - Şemdinli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerin onuruna yemek programı düzenlendi. Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğündeki yemeğin ardından İlçe Kaymakamı Yakup Güven, İlçe Belediye Başkanı Tahir Saklı ve beraberindeki heyetle Beşevler Mahallesi'nde yaşayan 105 yaşındaki Kore Gazisi Selim Gezer'i evinde ziyaret etti.Gezer, ziyaretten dolayı Kaymakam Güven'e teşekkür etti.
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