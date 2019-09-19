19 Eylül Gaziler Günü - ERZİNCAN Haberi

- Gaziler günü program alanı - Sandalyede oturan Kore Gazisi - Kore Gazisinin iki kişi tarafından koluna girilerek saygı duruşu ve İstiklal Marşını okuması - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş'ın konuşması - Kore Gazisi 87 yaşındaki Alaattin Tuncay'ın açıklamasıERZİNCAN (AA) - 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Erzurum, Erzincan , Ağrı, Iğdır, Ardahan, Kars ve Tunceli'de tören düzenlendi. Erzincan Belediyesi önünde Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, gaziler, askeri yetkililer, kamu kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, törende yaptığı konuşmada, tarihte ulusal olaylarla ilgili anma günlerinin bulunduğunu anımsattı.Anma günlerinin önemine işaret eden Taş, "Bu anılan günler içerisinde öyle müstesna günler vardır ki her millete nasip olmayan. İşte o günlerin yaşattığı kıvanç, bir başka mana ifade eder. Kahraman Türk Milleti asla bayraksız, vatansız ve hürriyetsiz yaşamamış olmanın ruhu ve öz güvenini yanı sıra, diğer milletlere rehberlik etmenin kıvancıyla tarihte yer almış olan milletlerin başında gelir." ifadelerini kullandı.Üzümlü ilçesinde de Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Törene, Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Yunus Canbaba, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
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