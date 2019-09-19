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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
19 Eylül Gaziler Günü - DİYARBAKIR Haberi

19 Eylül Gaziler Günü - DİYARBAKIR Haberi

- İstiklal Marşının okunması - Çelenk sunulması - Şiirler okunması - Diyarbakır Muharip Gaziler Derneği Başkanı Siraç Sezer'in konuşması - Gazilerin Vali Güzeloğlu tarafından kabulü19 Eylül Gaziler Günü - Diyarbakır , Mardin, Elazığ ve Bingöl'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendiDİYARBAKIR (AA) - 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Diyarbakır , Mardin, Elazığ ve Bingöl'de törenler yapıldı. Diyarbakır 'da Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, gaziler ve yakınları katıldı.
Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Diyarbakır Muharip Gaziler Derneği Başkanı Siraç Sezer, yaptığı konuşmada, "Birçok yerde kahramanlık destanı yazan şehitlerimiz ve kahraman ordu mensuplarımızı şükranla anıyoruz. Gazilerimizle gurur duyuyoruz." dedi.
Törenin ardından Vali Güzeloğlu, gazileri makamında kabul etti.

Gaziler Şehit General Saygı Duruşu Kahramanlık 

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