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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
19 Eylül Gaziler Günü - BİNGÖL Haberi

19 Eylül Gaziler Günü - BİNGÖL Haberi

- Törene katılanlardan görüntüler - Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması - Tankçı Yüzbaşı Yusuf Aldemir'in konuşması 19 Eylül Gaziler Günü - Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Bingöl 'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendiDİYARBAKIR (AA) - 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Bingöl 'de törenler yapıldı. - Bingöl Bingöl Valiliği Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Tankçı Yüzbaşı Yusuf Aldemir, mayası Anadolu topraklarında yoğrulmuş nice vatan evlatlarının şehadet şerbetini içtiğini ya da gazilik onuru ve şerefine ulaştığını söyledi.

Törene, Vali Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, şehit aileleri, gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Gaziler Şehadet Şehit Şehit Aileleri 

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