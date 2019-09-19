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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
19 Eylül Gaziler Günü - BATMAN

19 Eylül Gaziler Günü - BATMAN

- Batman Valiliği önünde saygı duruşu - İstiklal Marşının okunması - Çelenk bırakılması - Muharip Gaziler Derneği Üyesi Kıbrıs Gazisi Mehmet Güneştekin'in konuşması19 Eylül Gaziler Günü - Batman 'da 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla törenler gerçekleştirildiBATMAN (AA) - Batman 'da 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla törenler düzenlendi.
Batman Valiliği önünde düzenlenen törene, Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Hava Albay İhsan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, askeri erkan, emniyet teşkilatı ve gaziler katıldı.
Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Vali Şahin ve beraberindekiler Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Gaziler Saygı Duruşu Emniyet Teşkilatı Irak 

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