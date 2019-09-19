19 Eylül Gaziler Günü - AFYONKARAHİSAR Haberi

- Kocatepe Parkı'ndaki tören - Atatürk anıtına çelenk sunulması - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Yusuf Aytaç Hürkal'ın konuşması19 Eylül Gaziler Günü - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar 'da törenler düzenlendiKONYA (AA) - 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar 'da törenler düzenlendi. Konya'da Anıt Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi Başkanı Mustafa Buğur Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.Şiirlerin okunduğu törene, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, gaziler ve öğrenciler katıldı. Yapılan kısa selamlama konuşmalarının ardından tören sona erdi.
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