Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
19 Eylül Gaziler Günü - AFYONKARAHİSAR Haberi

19 Eylül Gaziler Günü - AFYONKARAHİSAR Haberi

- Kocatepe Parkı'ndaki tören - Atatürk anıtına çelenk sunulması - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Yusuf Aytaç Hürkal'ın konuşması19 Eylül Gaziler Günü - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar 'da törenler düzenlendiKONYA (AA) - 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar 'da törenler düzenlendi.
Konya'da Anıt Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi Başkanı Mustafa Buğur Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.Şiirlerin okunduğu törene, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, gaziler ve öğrenciler katıldı.
Yapılan kısa selamlama konuşmalarının ardından tören sona erdi.

Gaziler General Saygı Duruşu Karahisar Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı