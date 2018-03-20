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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
19 ayrı hırsızlık olayından aranan firari zanlı yakalandı

19 ayrı hırsızlık olayından aranan firari zanlı yakalandı

Kuşadası adliyesinden görüntü

Hırsızlık Zanlısı Parmak İzi Firari Zanlı Hırsız Polis Ekipleri 

-hırsızlık zanlısı cezaevi zanlısının görüntüsü

( AYDIN ) AYDIN

- Kuşadası’nda kısa bir süre önce cezaevinden firar eden bir hükümlü, 2 ev ve bir iş yerini soyduktan sonra yakalandı. Yapılan araştırmada, zanlının 19 ayrı hırsızlık olayından daha arandığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’ndaki iki ev ve bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarını araştıran polis ekipleri, parmak izi incelemesi sonucu her üç hırsızlık olayının da Söke Cezaevi’nden kısa bir süre önce firar eden Barış M. olduğunu tespit etti. Kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için kaldığı eve baskın düzenleyen polis ekipleri Barış M.’yi gözaltına aldı. Yapılan araştırmada 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapsi olan cezaevi firarisi hükümlünün ayrıca 19 hırsızlık olayının şüphelisi olarak da arandığı ortaya çıktı. Polisteki sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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