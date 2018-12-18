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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
18 yıldır heyelan tehlikesi ile yaşıyorlar

18 yıldır heyelan tehlikesi ile yaşıyorlar

Evlerden görüntüler

Tarım Afet Konutları Ölüm Riski Gesi 

-Köyden görüntüler
-Köy sakinlerinden İbrahim Heper ile röportaj
-Köy Muhtarı Zülgarı Ünlük ile röportaj
-Yaşar Hepdemir isimli vatandaş ile röportaj
-Detaylar

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’ın Kozcağız Beldesi’ne bağlı Özbaşı köyünde yaşayan köy sakinleri 18 yıldan bu yana heyelan korkusuyla yaşıyor. Heyelan nedeniyle bazı evlerin yıkıldığı ve diğer evlerinde tehlike sınırı içerisinde bulunduğu köy 2000 yılında heyelan bölgesi ilan edildi. Heyelan bölgesi olduğu ve boşaltılması için çalışmaların yapıldığı köyde alt ve üst yapı yatırımları da durduruldu. Bölgeye gelen yetkililerin Kozcağız Beldesi’ne yapılacak olan afet evleri için köylülere vaatte bulunmasının ardından aradan geçen 18 yılda sadece 4 aile afet konutlarına yerleşti. Geride kalan 19 aile içinde devam eden mahkeme süreçleri nedeniyle gelişme yaşanmadı. Her gün ölüm riski ile uyumaktan korktuklarını söyleyen köy sakinleri yetkililerden soruna çözüm istedi. Sorunlarını sık sık dile getirdiklerini belirten mağdur vatandaşlar, aradan geçen sürede herhangi bir gelişme yaşanmamasına tepki gösterdi. Köy Muhtarı Zülgarı Ünlük, gazetecilere yaptığı açıklamada, “4,5 yıllık muhtarım. Bu konu için 20 sefer İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne gittim. Mahkeme sürecinin olduğu ve sonuçlanmasının ardından evlerin yapılacağı söyleniyor. Köylü mağdur durumda ve çözüm bekliyoruz” dedi.
Köy sakinlerinden İbrahim Heper de, “2000 yılından bu yana heyelan nedeniyle mağdur durumdayız. Gözümün önünde dayımın binası yıkıldı. Devlet büyüklerime sesleniyorum. 2000 yılından bu yana mağduruz. Mağduriyetimiz giderilsin” diye konuştu.
Damadı ve kızının köyde tehlike içerisinde yaşadığını kaydeden Yaşar Hepdemir de, “Bu mahalle risk altında. Bir yağmur başlayınca acaba ne olacak diye bekliyoruz. Buraya yatırımda yok. Heyelan bölgesi diye yatırım da yapılmıyor. Mağdur durumdayız ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

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