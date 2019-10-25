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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
18 suçtan 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Kocaeli’de yakalandı İzle

18 suçtan 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Kocaeli’de yakalandı İzle

Şahsın adliyeden çıkarılması

Uyuşturucu Hapis Cezası Hırsız Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

-adliyeden görüntü
-Detaylar

( KOCAELİ )- 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalan şahıs tutuklandı KOCAELİ

- Kocaeli’nin hırsızlık ve dolandırıcılık gibi 18 ayrı suçtan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerince 4 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Edinilen bilgiye göre hırsızlık başta olmak üzere silahlı yağma, dolandırıcılık ve uyuşturucu kullanma gibi 18 ayrı suç dosyası ile hakkında kesinleşmiş 15 yıl 3 ay 10 gün cezası bulunan Mehmet F.(29) adlı şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Şahsın Başiskele’de bulunduğunu belirleyen Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 4 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenleyerek adreslerden birinde şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilen Mehmet F., tutuklanarak Kandıra cezaevine sevk edildi.
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