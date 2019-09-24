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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali - ANTALYA Video

18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali - ANTALYA Video

- Konserden detay18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali - Festival kapsamında caz müziğin önemli isimlerinden Iyeoka sahne aldıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde 18'ncisi düzenlenen Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali'nde ABD'li sanatçı Iyeoka sahne aldı.Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali, çeşitli etkinlik ve konserlerle devam ediyor. Festival kapsamında Nijerya kökenli ABD'li sanatçı Iyeoka, festivalde sahne aldı.Side Antik Tiyatro'da düzenlenen etkinliği çok sayıda yerli ve yabancı turist ile vatandaşlar takip etti. Caz müziğin dünyaca ünlü isimleri arasında yer alan Iyeoka, 2 bin yıllık antik tiyatronun büyülü atmosferinde konser vermekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Iyeoka'ya, Manavgat Belediye Başkanı Şükür Sözen tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.Festival süresince Side Limanı ve Side Antik Tiyatrosu'nda konserler ve Kültür Evi'nde ünlülerle sohbetlerle devam edecek.Festival, 26 Eylül'de sona erecek.

Atmosfer Yabancı Turist Festival Forma Ünlüler 

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