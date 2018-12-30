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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- 18 saatlik yangında 150 tonluk saman yok oldu

- 18 saatlik yangında 150 tonluk saman yok oldu

Yangından görüntü

Jandarma Gesi Trol 

-Samanların kamyona taşınması
-Yanan samanlar
-Samanların yanar halde kepçeyle taşınması
-İtfaiye ekipleri
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır Tarıma dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinde önceki gece çıkan ve yaklaşık 18 saat süren yangında 150 tonluk saman kül oldu. Kundaklama şüphesinin bulunduğu olayda can kaybı yaşanmazken çiftlikte 300 bin liralık zarar meydana geldi. Yangın, Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan Çağdaş Hayvancılık Çiftliğinin samanlığında önceki gece meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların haber vermesi ile olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yapılan müdahaleye rağmen saman dolu depo, rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınamadı. Sabahın ilk ışıklarına kadar soğutma çalışmaları devam eden depoda yanar halde bulunan samanlar, kepçe yardımıyla kamyonlara taşınıp toprak alana döküldü. Yaklaşık 18 saat süren yangın sonucunda 150 tonluk saman kül olurken, yaklaşık 300 bin liralık zarar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. (YRT-MP-Y)
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