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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
18 milyon kanserliden 2 milyonu meme kanseri Haberi

18 milyon kanserliden 2 milyonu meme kanseri Haberi

-hastenede broşür dağıtmasından görüntü

Hastane Meme Kanseri Lyon Erken Teşhis 

--pembe giyen porsenelden görüntü
--Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Doktor Ahmet Özkul, röp

( BURSA )- Bursa’da meme kanserine dikkat çekmek için bütün hastane pembe giydi BURSA

- Bursa’da Meme Kanseri Haftasında bu hastalığa dikkat çekmek için hastane personeli pembe giyindi.Meme Kanseri Haftası dolayısıyla Bursa Hayat Hastanesinde bütün personel pembe kıyafetler giydi. Hastaneye gelen hastalara meme kanserinde erken teşhisin önemiyle ilgili broşürler dağıtıldı. Doktorlar ise üzerinde pembe renkler bulunan önlükler giydi. Personel de üzerinde pembe renklerin bulunduğu kıyafetler giydi. Bu şekilde meme kanserine dikkat çekilmek istendi.Meme kanserinde erken teşhisin çok önemli olduğunu ifade eden Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Doktor Ahmet Özkul, “Bugün pembe giysilerimizi ve kurdelelerimizi takarak meme kanserine dikkat çekmek istedik. Bizim meme kliniğimiz var, her gelen hastamıza bu broşürlerden vererek bilgilendiriyoruz. 2018 yılında dünya genelinde 18 milyon kanserlinin 2 milyonu meme kanseridir. Her yüz kadından yirmi beşinin meme kanseriyle karşılaşıyor. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork” dedi.

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