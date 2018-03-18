18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü - VAN
- Başkale'de Çanakkale Deniz Zaferinin 103. Yıldönümü kutlandı - Askerlere çiçek verme - Öğrencilerin şiir okuması - Öğrencilerin tiyatro gösterisi - Erciş'te Çanakkale Deniz Zaferinin 103. Yıldönümü kutlandı - Kaymakam Yaşar'ın çelenk sunumu - Garnizon Komutanı Kamil Tumba'nın çelenk sunumu - Törenden detaylar18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümüVAN (AA) - Van 'ın Başkale ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. 4. Hudut Tabur Komutanlığında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, taburda bulunan Şehitlik Abidesi'ne gül bırakıldı.Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu program, Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulu konferans salonunda devam etti.Belediye kreşinde eğitim gören öğrencilerin İstiklal Marşı okudukları programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Başkale'deki öğrencilerin Afrin'deki askerlere yazdığı mektupların 6. Hudut Alay Komutan Yardımcısı ve Başkale Garnizon Komutan Vekilli Piyade Binbaşı Mehmet Köylü'ye teslim edilmesiyle program sona erdi.Programa, Başkale Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Abdulselam Öztürk, Cumhuriyet Savcısı Engin Karaman, İlçe Emniyet Müdürü Adil Tekin, kamu kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.