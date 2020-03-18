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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
'18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü - MALATYA

'18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü - MALATYA

"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü - MALATYA - Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan anıta çelenk sunması - Şehitlik Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Vali Aydın Baruş'un konuşması - Baruş ve protokol üyeleri daha sonra şehit kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bırakması - Malatya Malatya 'da Şehir Mezarlığı'ndaki Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan anıta çelenk sundu.Şehitlik özel defterine yazdıklarını okuyan Vali Baruş, "Çanakkale Zaferi'ni ve sonrasında Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasını sağlayan manevi güç, tarih boyunca milletimizin hayat şiarı olmuş, şehadet ruhudur. Bu ruh aziz vatanımızı parçalamak isteyen bölücü terör örgütlerine, bağımsızlık irademizi boyunduruk altına almak isteyen yabancı güçlere ve onun işbirlikçilerine karşı verdiğimiz mücadelede daima en önemli güven kaynağımız olmuştur." ifadesini kullandı.Baruş ve protokol üyeleri daha sonra şehit kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

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