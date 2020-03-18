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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' nin 105. yıl dönümü - KOCAELİ

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' nin 105. yıl dönümü - KOCAELİ

- Şehitlikten görüntüler - Anıta çelenk sunulması - Vali Hüseyin Aksoy'un şehitlik defterini imzalamasıKOCAELİ (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli 'nin İzmit ilçesindeki Bağçeşme Namazgah Şehitliği'nde tören yapıldı.Programa, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, diğer protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Programda Vali Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Tuğamiral Payal ve ilgililer şehitlik anıtına çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı atışı yapılmasının ardından Vali Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Tuğamiral Payal şehitlik defterini imzaladı.

Gaziler Şehit Şehit Yakınları Akkale 

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