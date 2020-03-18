18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü - GAZİANTEP
- 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması - Törene katılan protokol üyeleri - İstiklal Marşına eşlik eden vatandaşlarGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü" dolayısıyla tören düzenlendi.
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