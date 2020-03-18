18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - ANKARA
- Atatürk anıtına çelenk bırakma - Ankara Valiliği ziyareti - Vali Yardımcısı Recep Erkılıç'ın anı defterinin imzalaması - Vali Yardımcısı Erkılıç'ın Şehitlik ziyareti ve ailelerle sohbet etmesi - Kur'an - ı Kerim tilaveti - Evlatlarının kabri başında Kur'an ve dua okuyan aileler18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. YılıANKARA (AA) - Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç ve beraberindeki heyet 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.
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