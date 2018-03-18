Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü - TEKİRDAĞ Haberi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü - TEKİRDAĞ Haberi

- Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ın konuşması - Saygı duruşu ve İstiklal Marşından görüntüler TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da tören, şehitlik anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.
Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan törende yaptığı konuşmada Türk milletinin tarihi boyunca bağımsızlığından hiçbir zaman ödün vermediğini söyledi.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini bir yaşam biçimi haline getirdiğini dile getiren Ceylan, şunları kaydetti:"18 Mart 1915'de elde edilen Çanakkale Zaferi ile milletimiz onurlu duruşunu bütün dünyaya göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şanlı Türk ordusu bu zaferin sonrasından tarihe 'Çanakkale Geçilmez' sözünü altın harflerle yazdırmış ve tarihin akışını değiştirmiştir. Bugün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere canlarını bir an bile düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi saygı ile anıyorum"Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Albay Selçuk Kubilay Karslı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından şehitlik ziyaret edilerek Kuranı Kerim okundu, dua edildi.

Şehit Saygı Duruşu Siyasi Parti Akkale Bağımsızlık 

İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı