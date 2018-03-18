18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü - TEKİRDAĞ Haberi
- Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ın konuşması - Saygı duruşu ve İstiklal Marşından görüntüler TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da tören, şehitlik anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan törende yaptığı konuşmada Türk milletinin tarihi boyunca bağımsızlığından hiçbir zaman ödün vermediğini söyledi.
Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini bir yaşam biçimi haline getirdiğini dile getiren Ceylan, şunları kaydetti:"18 Mart 1915'de elde edilen Çanakkale Zaferi ile milletimiz onurlu duruşunu bütün dünyaya göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şanlı Türk ordusu bu zaferin sonrasından tarihe 'Çanakkale Geçilmez' sözünü altın harflerle yazdırmış ve tarihin akışını değiştirmiştir. Bugün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere canlarını bir an bile düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi saygı ile anıyorum"Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Albay Selçuk Kubilay Karslı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından şehitlik ziyaret edilerek Kuranı Kerim okundu, dua edildi.