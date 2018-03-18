18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü - TEKİRDAĞ
- Programdan detaylar - Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ın konuşması18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümüTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek düzenledi. Vali Ceylan, şehit yakınları ve gazileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Erdoğan Orhan Kongre Merkezinde onurlarına verilen yemekte ağırladı.Ceylan, yemekte yaptığı konuşmada, vatan için canını hiç çekinmeden feda eden şehitlerin hakkının asla ödenemeyeceğini belirtti. Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerleri de Afrin'deki başarılarından dolayı tebrik ettiğini dile getiren Ceylan, şunları kaydetti:"Allah Afrin'de mücadele eden ordumuzdan razı olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bize bugün çok güzel bir zafer ve gurur yaşattılar. Bilinmelidir ki Çanakkale'yi Çanakkale yapan bitmek tükenmek bilmeyen düşman mermilerinin sesi değil, yaralı düşman askerini sırtına alarak onu mevzisine kadar götürerek işgalci askerlere insanlık dersi veren kahraman Mehmetçik'tir."Yemeğe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Albay Selçuk Kubilay Karslı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.