18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü - SAKARYA Haberi
- Genel detaylarŞehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü - Sakarya ve Düzce'de tören düzenlendi Sakarya 'da ise Serdivan ilçesindeki Sakarya Şehitliği'nde düzenlenen törene, Vali İrfan Balkanlıoğlu, İl Garnizon Komutanı Mustafa Cüneyt Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, vali yardımcıları, kaymakamlar, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Tankçı Yüzbaşı Erdem Ulutan, Çanakkale Savaşları'nın maneviyatın maddiyatı yendiği yer olma özelliği ile dünya tarihi üzerinde büyük etkilere yol açtığını, asırlardır Avrupalılar tarafından sömürülen ülkelerin bağımsızlık fikrinin kuvvetlenmesine yardımcı olduğunu söyledi.
Ulutan, "Geçmişini unutanlar, o geçmişi yeniden yaşamak zorunda kalırlar. Biz ne Çanakkale'yi ne Milli Mücadele'yi ne vatan ve bayrak için canını veren aziz şehitlerimizi ne de 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diye haykıran büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadık. Bize yeni Sevr dayatmalarıyla geçmişi yaşatmak isteyenlerin bu yıkım ve zulüm planlarını dün Çanakkale'de olduğu gibi bugün Afrin'de de bertaraf etmek boynumuzun borcudur." diye konuştu. Vali Balkanlıoğlu'nun şehitlik anı defterini imzalamasının ardından Kur'an - ı Kerim okundu, dualar edildi.Daha sonra Balkanlıoğlu ve beraberindekiler, şehitlerin mezarlarına kırmızı ve beyaz karanfil bıraktı.Düzce Şehitliği'nde yapılan törene, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Alay Komutan Vekili Mustafa Çetinkaya, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Törende, şehitler adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen askerler tarafından saygı atışı yapılan törenin ardından protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.