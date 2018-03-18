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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü - RİZE

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü - RİZE

- 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü - Çorba ve hoşaf dağıtılması - Vali Erdoğan Bektaş'ın açıklamaları - Belediye Başkanı Reşat Kasap'ın açıklamaları - Törenden detaylar - Özel Bilge İlköğretim Okulu öğrencilerinin o döneme ait giydiği hemşire ve asker kıyafetlerini giymesi18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü - Ordu, Rize , Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta törenler düzenlendiRİZE (AA) - Ordu, Rize , Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.
Rize Sahil Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından Kur'an - ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi. Namaz sonrası Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, vatandaşlara Çanakkale cephesinde asker karavanası olan kırık buğday çorbası ve ekmek dağıttı.
Vali Bektaş, burada yaptığı açıklamada, Çanakkale zaferinin bütün tarih açısından çok anlamlı olduğuna işaret ederek, "Biz bu topraklara Orta Asya'dan geldik. Çanakkale'ye kadar hep birilerinin bazı hayalleri vardı. Bu topraklardan bizi çıkarmak istiyorlardı. Bizi buralarda kalıcı görmüyorlardı. Çanakkale ile öyle bir irade ortaya çıktı ki artık 103 yıldır hiç kimsenin ağzından böyle bir laf çıkmıyor. Dost, düşman herkes anladı, inandı ve kanaat getirdi ki bu millet bu topraklarda kalıcıdır. Bu konuda hiçbir tereddüt yoktur." dedi.
Çanakkale'nin bir milletin varlık yokluk mücadelesine girme anı olduğunu belirten Bektaş, "O zaman zayıf şartlardaydık. Dünya bizden güçlüydü. Bugüne kıyaslanamayacak derecede arada büyük bir güç farkı vardı. Güç dengesizliği vardı. Ona rağmen iman gücü ve var olma iradesi Çanakkale'yi kazanmamızı sağladı. Çok ağır bedeller ödeyerek bu sonuca ulaşıldı. Bütün varımızı ve yoğumuzu ortaya döktüğümüz ciddi bir buluşmaydı." diye konuştu.
Belediye Başkanı Kasap ise Rize Belediyesi olarak vatandaşlara buğday çorbası ikramında bulunduklarını ifade ederek, "Bugün de millet olarak aynı ruhla vatanımız için savaşıyoruz. Gerek Afrin'de gerekse 15 Temmuz'da bu ruhu hissettik ve hissettiriyoruz." dedi.
Daha sonra Bektaş, Kasap ve beraberindekiler, İslampaşa Mahallesi Kurşunlu Camisi önündeki şehit mezarlarını ziyaret etti. İl Müftü Yardımcısı Naci Çakmakçı tarafından Kur'an - ı Kerim okundu, İl Garnizon Komutanlığı tarafından saygı atışı yapılarak şehit mezarlarına çiçek bırakıldı.Anma programı Rize Valiliği tören alanında Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Törende, Özel Bilge İlköğretim Okulu öğrencilerinin o döneme ait giydiği hemşire ve asker kıyafetleri dikkati çekti.

Sabah Namazı Buğday Çorbası Saygı Duruşu Karavan Öğrenciler 

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