18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü - NİĞDE/AKSARAY/KASTAMONU Haberi
NİĞDE - Niğde Şehitliği’nde yapılan törenden detay görüntüler - Törene katılanlardan detaylar - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in çelenk sunumu - Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’in şeref defterini imzalaması - Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir’in konuşması - Kuran - I Kerim okunması - Şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıAKSARAY - Öğrencilerin Türk bayrağıyla şehitliğe yürümesi - Şehitlikteki programdan detay görüntüler - Aksaray Valisi Aykut Pekmez'in konuşmasıKASTAMONU - Tören alanından ve katılımcılardan detaylar - Çelenk sunulması - Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'in konuşması - Ağaç dikimi18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü - Niğde , Aksaray ve Kastamonu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla program düzenlendiNİĞDE/AKSARAY/KASTAMONU (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla Niğde , Aksaray ve Kastamonu'da tören ve etkinlikler gerçekleştirildi. Niğde ’de, Şehitlik Anıtı'na çelenk konularak saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, Kur'an - ı Kerim okundu, İl Jandarma Komutanlığı tören birliği saygı atışı yaptı.Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı'nın dünyaya savaş ahlakının ve hukukunun öğretildiği müstesna bir mektep olduğunu söyledi.
Çanakkale'de milletimizin varlığına kast eden hayasız akınlar karşısında unutulmayacak bir insanlık dersi verildiğini belirten Demir, şunları kaydetti:"Allah Allah nidalarıyla cepheye koşan Mehmetçik, yaralı düşen düşmanını sırtında taşıyarak kendi suyundan yüce bir merhamet sergilemiştir. 18 Mart 1915’de Çanakkale’nin geçilmeyeceğini göstermişlerdir. Niğde ’den vatan hainlerine sesleniyoruz, doğuda hendek kazan hainler, yollara bomba döşeyen şerefsizler, 15 Temmuz’da darbe yapmaya kalkışan münafıklar, gezi kalkışması yapan serseriler bizi karşınızda milli ruh taşıyan milleti göreceksiniz."Törene katılanlar, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.Şehitlik alanında yapılan törenin ardından etkinlik, Kültür Merkezi’nde devam etti. Niğde Şehitliği’nde yapılan törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve çok sayıda şehit ailesi katıldı. - AksarayAksaray'da Coğlaki Mahallesi'nde bir araya gelen Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan yaklaşık 200 öğrenci ellerinde Türk bayraklarıyla Aksaray Şehitliği'ne kadar yürüdü.Aksaray Şehitliği'nde düzenlenen törende Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Koçak tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakıldı.Öğrencilerin Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler okuduğu programda, Vali Aykut Pekmez şehitlik defterini imzaladı. Pekmez konuşmasında, vatanı fedakarca korumak adına canlarını feda etmekten çekinmeyen şehitleri minnetle yad ettiklerini söyledi.
Şehitler için saygı atışının yapıldığı törende, Vali Pekmez, protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. - KastamonuKastamonu'da Şehitler Anıtı'ndaki program, şehitliğe çelenklerin konulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı atışıyla başladı. Vali Yaşar Karadeniz, Şehitlik defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, Çanakkale'de büyük bir kahramanlık örneği gösterildiğini söyledi.
Türk ordusunun Çanakkale'de olduğu gibi Afrin'de de siperlerde olduğuna işaret eden Karadeniz, "Ülkemizin birliği, bütünlüğü ve huzuru için bu kez vatan sınırlarının dışında mücadele ediyorsunuz. Böylece milletimize yönelik tehditleri daha ülke sınırlarına girmeden bertaraf etme mücadelesi içindesiniz. Biz biliyoruz ki tıpkı 18 Mart 1915'te olduğu gibi zafer yine yakındır ve bizim olacaktır. Aziz şehitlerimiz emanetleriniz milletimizin güvencesindedir. Onlar milletimizin emanetleridir. Bizler sadece sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Sizler rahat uyuyunuz. Huzurlarınızda saygı ile eğiliyoruz." diye konuştu. Konuşmanın ardından şehit kabirlerinin başında Kur'an - ı Kerim okundu ve dua edildi.Kastamonu Belediyesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi ve Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan asker anısına fidan dikildi.Törenin ardından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program izlendi.