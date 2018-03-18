18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü -MERSİN Haberi
- Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törenden görüntüler - Protokolden görüntü - Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun çelenk bırakması - Su'nun şeref defterine yazdığı mesajı okuması - Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz'ün konuşması - Şehit ailelerinden görüntü - Şehitlik ziyaretinden detaylar18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü - Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de törenler düzenlendiADANA (AA) - Adana, Mersin , Hatay ve Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Asri Mezarlığındaki Adana Garnizon Şehitliği'nde düzenlen törende anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Türkiye Harp Malul Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Adana Şubesi adına konuşma yapan gazi Muhammet Çetin, Çanakkale Zaferi'nin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret ve yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destanı simgelediğini belirtti. Konuşmanın ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Eroğlu'nun kızı Huri Nur Eroğlu ve şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Nurettin Yıldırım'ın oğlu Adnan Yıldırım şiir okudu.Yıldırım, şiiri okuduktan sonra yanında getirdiği Türk bayrağını Vali Mahmut Demirtaş'a takdim etti.Vali Demirtaş, törenin sonunda şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.Demirtaş'tan oyuncak isteyen şehit yakını bir çocuğa, oyuncak araba hediye edildi.Törene, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda şehit yakını katıldı. - OsmaniyeOsmaniye'deki törenler Asri Mezarlık'taki şehitlikte çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Piyade Üsteğmen Cihan Karakaş, günün anlam ve öneminine dair konuşmasında, şehitleri minnet ve şükran duygularıyla andıklarını söyledi.
Konuşmanın ardından Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehitlik şeref defterini imzaladı. Kur’an - ı Kerim okunmasından sonra İl Müftü Yardımcısı Ahmet Demirel şehitler için dua etti.Kadirli ilçesinde de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi. Şehitliğe gelen şehit yakınları mezarların başında dua etti, karanfil bıraktı. Kur'an - ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi. - HatayHatay'da da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Antakya Şehitliği’nde gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler anıtına çelenkler konuldu.Hatay Valisi Erdal Ata'nın şeref defterini imzalamasının ardından, şehitlikteki kabirlere kırmızı karanfil bırakıldı.Daha sonra Antakya Kültür Merkezi'nde devam törende Kur'anı - ı Kerim okundu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.Törene AK Parti Hatay Milletvekili Milletvekili Adem Yeşildal, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ömer Dolar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, bazı kurum müdürleri katıldı. - Mersin Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törende de şehitler için saygı duruşunda bulunulurken askerler saygı atışı yaptı. Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kerif Tufan, şehitlikteki anıta çelenk sundu.Su, şehitlik şeref defterine yazdığı "Değerlerimiz uğruna gövdenizi siper ederek şehitlik mertebesine eriştiniz. Bu toprakların her karışını mübarek kanınızla sulayarak bizlere vatan kıldınız. Uğruna şehadet mertebesine eriştiğiniz vatanımızı bizler de canımız pahasına, ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Ülkemizi var gücümüzle çalışarak çok daha üst noktalara taşıyacak ve bu vatanın fedakar evlatları olan sizleri gururlandırmaya devam edeceğiz." satırlarını okudu.Gürbüz de günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "Büyük zaferi bizlere kazandıran ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile kutsal vatan toprakları için canlarını seve seve feda eden kahraman Mehmetçiklerimizi rahmet ve minnet, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum." dedi. Konuşmaların ardından Su ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, aileleriyle sohbet etti.Törene bazı milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş da katıldı.