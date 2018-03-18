18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü - KİLİS
- Tören alanı - Yürüyüş - Kilis 'te düzenlenen etkinlikler kapsamında vatandaşlar, komandolar eşliğinde 102 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı - Vali Tekinarslan: - "Dün Çanakkale'de aynı mevzide şehit olan İdlibli ile Tekirdağlı, Halepli ile Çorumlu, Rakkalı ile Maraşlı bugün insanlığın ve ümmeti Muhammed'in kurtuluşu, milletimizin huzuru ve güvenliği için Afrin'de kahramanca mücadele ediyor"KİLİS (AA) - Kilis 'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Asri Mezarlık'taki Şehitlik Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu , İstiklal Marşı okundu ve İl Müftüsü Mahmut Karatepe dua etti.Piyade Teğmen İbrahim Irmak'ın günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.Vali Mehmet Tekinarslan, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Ylı Dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe gösterilen ilginin önemine işaret etti.Bugün de aynı duygularla, ülkenin güvenliği ve vatandaşların huzuru ile Suriye'deki mazlumlar için Çanakkale ruhuyla mücadele edildiğini anlatan Tekinarslan, şöyle konuştu:"Mücadelemiz terör örgütleri PKK/PYD - YPG ve DEAŞ ortadan kaldırılana kadar devam edecek. Dün Çanakkale'de aynı mevzide şehit olan İdlibli ile Tekirdağlı, Halepli ile Çorumlu, Rakkalı ile Maraşlı bugün insanlığın ve ümmeti Muhammed'in kurtuluşu, milletimizin huzuru ve güvenliği için Afrin'de kahramanca mücadele ediyor. Çok şükür ki bugün itibariyle şanlı ordumuz vatanları için mücadele eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) neferleriyle Afrin'de büyük bir başarıyla, bir kahramanlık destanı yazarak kontrolü büyük ölçüde ele aldılar." - "18 Mart'ın Afrin halkının kurtuluş günü olarak kutlanacağını düşünüyorum"Zeytin Dalı Harekatı'nın Türk milleti açısından çok farklı bir yeri olduğunu belirten Tekinarslan, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferleri'nin de Türk milletinin asla yok edilemeyeceğine ilişkin bütün dünyaya bir mesaj olduğunu vurguladı.Vali Tekinarslan, 18 Mart'ın Afrin'deki mazlumlar için de bundan sonra bir kurtuluş günü olarak anılacağına inandığını ifade ederek, "Bugün itibariyle inşallah PYD/YPG - PKK zulmü Afrin ve ahalisinden def edilmeye ve artık son kalıntıları da ortadan kaldırılmaya başlanmıştır. Bundan dolayı da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, kahraman askerlerimizin her zaman yanında olacağız. Kilis halkı olarak sabah saatlerinden itibaren dua ediyor, tekbirler getiriyoruz. Allah onların ayağına taş değdirmesin." diye konuştu. - 102 metrelik Türk bayrağıyla yürüdülerÖte yandan, Valilik ve belediyenin çağrısı üzerine binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Hacı Cümbüş Camisi önünde toplandı.Komandolar eşliğinde "Her Türk asker doğar", "Ne mutlu Türküm diyene", "Vatan sana canım feda" sloganları atan grup, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.Gençlik Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan 102 metrelik dev Türk bayrağı ile yürüyen vatandaşlara, Vali Mehmet Tekinarslan, İl Jandarma Alay Komutanı Hakan Başaklıgil, AK Parti Kilis milletvekilleri Hilmi Dülger ve Reşit Polat, Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses de eşlik etti.Meydanda toplanan vatandaşlarca karşılanan grup, burada cephedeki Mehmetçik'e dua edip, şehitler için saygı duruşunda bulundu.Programda, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü münasebetiyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi ve Çanakkale Savaşları'nda Türk askerinin bir öğünü olan ekmek ve hoşaf ikram edildi.