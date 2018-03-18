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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü - Detaylar - ÇANAKKALE Haberi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü - Detaylar - ÇANAKKALE Haberi

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağlayan kız çocuğunu yanına alması ve ona hediye vermesi - Törenden detaylar - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stadyumda vatandaşlar ile selamlaşması, fotoğraf çektirmesiÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından sahadaki öğrencilerle bir süre sohbet etti. Tribündeki yerini alan Erdoğan, kendisine ulaşmak için ağlayan bir kız çocuğunu yanına alarak konuştu, oyuncak hediye etti.

Kız Çocuğu Öğrenciler 

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