18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü - ÇORUM Haberi
- Stanttan görüntü - Vatandaşlara ikramdan görüntü - Gençlik Kolları Başkanı Topkül'ün açıklaması ÇORUM (AA) - Çorum 'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara hoşaf ve ekmekten oluşan "Çanakkale kumanyası" dağıtıldı.CHP Çorum Gençlik Kolları üyeleri, Gazi Caddesindeki parti binası önünde stant kurdu. Burada partililer tarafından vatandaşlara hoşaf ve ekmek ikram edildi.Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale Savaşında hayatını kaybeden bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.Topkül, o günün imkansızlıklarını bugün insanlara göstermek için etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Tüm dünyaya emsali görülmemiş bir mağlubiyet yaşatan, vatanın bölünmez bütünlüğünü canları pahasına müdafaa eden, iman ve inanç duygularıyla toplara ve ateşli silahlara karşı süngüleriyle savaşan, Çanakkale'nin geçilmez olduğunu, bu topraklar üzerinde oynanan oyunların gerçekleşmeyeceğini yedi düvele gösteren başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale şehitlerimize Allah'tan rahmet ve başsağlığı diliyor, saygıyla anıyorum." diye konuştu. Etkinliğe CHP Çorum İl Başkanı Ali Rıza Suludere ve partililer de katıldı.