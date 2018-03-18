Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü - ÇORUM Haberi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü - ÇORUM Haberi

- Stanttan görüntü - Vatandaşlara ikramdan görüntü - Gençlik Kolları Başkanı Topkül'ün açıklaması ÇORUM (AA) - Çorum 'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara hoşaf ve ekmekten oluşan "Çanakkale kumanyası" dağıtıldı.CHP Çorum Gençlik Kolları üyeleri, Gazi Caddesindeki parti binası önünde stant kurdu. Burada partililer tarafından vatandaşlara hoşaf ve ekmek ikram edildi.Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale Savaşında hayatını kaybeden bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.Topkül, o günün imkansızlıklarını bugün insanlara göstermek için etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Tüm dünyaya emsali görülmemiş bir mağlubiyet yaşatan, vatanın bölünmez bütünlüğünü canları pahasına müdafaa eden, iman ve inanç duygularıyla toplara ve ateşli silahlara karşı süngüleriyle savaşan, Çanakkale'nin geçilmez olduğunu, bu topraklar üzerinde oynanan oyunların gerçekleşmeyeceğini yedi düvele gösteren başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale şehitlerimize Allah'tan rahmet ve başsağlığı diliyor, saygıyla anıyorum." diye konuştu.
Etkinliğe CHP Çorum İl Başkanı Ali Rıza Suludere ve partililer de katıldı.

Şehit Başsağlığı Akkale 

İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı