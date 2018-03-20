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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü - ÇANAKKALE Video

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü - ÇANAKKALE Video

- Fener alayının yürüyüşünden görüntüler - Bando takımından görüntüler - Çanakkale 'de anma etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendiÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı.
Atatürk posteri, Türk bayrağı ve fener taşıyan vatandaşların yürüyüşü sırasında 500 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı açıldı.Vatandaşlar, İskele Meydanı'na kadar marşlar söyleyerek yürüdü.Bazı öğrenciler yürüyüşte Çanakkale Savaşı'nda Mehmetçik ve hemşirelerin giydiği kıyafetler ile yer aldı.Fener alayına Vali Yardımcısı Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Emniyet Müdürü Celal Sel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uzunlu Fener Alayı Akkale Öğrenciler 

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