18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü - BURSA Haberi
- Pınarbaşı Şehitliğinden genel görüntü - Şehitlikten detay görüntü - Vali İzzettin Küçük'ün şehitlerin kabrini ziyaret - Vali İzzettin Küçük'ün konuşması - Şehitler defterinin imzalanmasıBURSA - Bursa , Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Balıkesir ve Yalova'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi. Bursa 'daki ilk tören, Hamitler Garnizon ve Polis şehitliklerinde gerçekleştirildi. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı yapıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi.Vali İzzettin Küçük, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üst düzey asker, polis ve bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle şehit aileleri törende hazır bulundu.Küçük ve diğer protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Daha sonra ikinci tören için Pınarbaşı Şehitliği'ne geçildi.Vali Küçük, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitleri minnet ve şükranla andıklarını söyledi.
Türk milletinin şehitlere çok şey borçlu olduğunu ifade eden Küçük, "Bundan 103 yıl önce 'Çanakkale geçilmez' sözünü, tarihe altın harflerle yazdıran kahraman şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bundan sonra da tabii İstiklal Savaşı şehitlerimiz, 15 Temmuz şehitlerimizi de yad ediyoruz. Bu ülkenin insanları vatanına, bayrağına, istikbaline sahip çıkmak için her zaman ve her şartta, canını seve seve feda etmiştir, feda etmesini bilmiştir." dedi. Burada da Küçük ve protokol üyeleri, şehit ailelerine sabır diledi, mezarlara karanfil bıraktı.