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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü - ANTALYA Haberi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü - ANTALYA Haberi

- Konyaaltı ilçesi Uncalı Mezarlığında Şehitliği'ndeki törenden detay görüntüler18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü - Antalya merkez ile Manavgat, Kemer ve Kumluca ilçelerinde törenler düzenlendiANTALYA (AA) - Antalya merkez ve ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.
Konyaaltı ilçesi Uncalı Mezarlığında Şehitliği'nde düzenlenen törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Şehitlik anıtına çelenk bırakan Vali Karaloğlu, daha sonra beraberindekilerle şehit mezarlarına çiçek bırakıp, şehit yakınlarıyla ilgilendi.Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Antalya Şube Başkanı Ali Kuş, canlarını vatan uğrunda seve seve feda eden, kahramanlıkları ve fedakarlıklarıyla tarihe mal olmuş aziz şehitleri minnet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Türklerin, sömürgeci ülkeler gibi hiçbir zaman insanları, devletleri sömürmediğini, ezmediğini ve bölmediğini kaydeden Kuş, bunun en güzel örneklerini yakın tarihte görmenin mümkün olduğunu ifade etti.
Şehitlikteki törenin ardından Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, okullar arasında düzenlenen "Çanakkale" konulu şiir, yazı ve resim dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirdi.

Şehit Yakınları Fedakarlık Sivil Toplum Kahramanlık Öğrenciler 

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