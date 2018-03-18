18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü - Anıtkabir ziyareti - ANKARA Haberi
- Ankara Valisi Ercan Topaca ve beraberindekilerin Aslanlı Yol'da yürümesi - Ankara Valisi Ercan Topaca'nın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakması - Ankara Valisi Ercan Topaca'nın Misak'ı Milli Kulesinde şeref defterini imzalaması - Ankara Valisi Ercan Topaca ve beraberindekilerin Anıtkabir önünde toplu fotoğraf çekimiANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.