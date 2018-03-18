18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü - ADANA Haberi
- Törene katılanlardan görüntüler - Muhammet Çetin'in konuşması - Şehit çocuklarının şiir okuması - Şehit oğlunun Vali Demirtaş'a Türk bayrağı vermesi - Şehitlerin kabrinin ziyaret edilmesi ve karanfil bırakılması - Şehit yakını çocuğa oyuncak araba verilmesi ADANA (AA) - Adana , Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Asri Mezarlığındaki Adana Garnizon Şehitliği'nde düzenlen törende anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Türkiye Harp Malul Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Adana Şubesi adına konuşma yapan gazi Muhammet Çetin, Çanakkale Zaferi'nin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret ve yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destanı simgelediğini belirtti. Konuşmanın ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Eroğlu'nun kızı Huri Nur Eroğlu ve şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Nurettin Yıldırım'ın oğlu Adnan Yıldırım şiir okudu.Yıldırım, şiiri okuduktan sonra yanında getirdiği Türk bayrağını Vali Mahmut Demirtaş'a takdim etti.Vali Demirtaş, törenin sonunda şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.Demirtaş'tan oyuncak isteyen şehit yakını bir çocuğa, oyuncak araba hediye edildi.Törene, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda şehit yakını katıldı.