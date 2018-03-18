18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönü - BARTIN Haberi
- Törenden görüntüler18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü - Karabük, Kocaeli, Zonguldak ve Bartın 'da etkinlikler düzenlendi - Afrin'de şehit düşen Ömer Bilal'in annesi Ülker Akpınar: - "Bugün benim oğlumun gidişinin 40. günü. Evlatsız olunur, eşsiz de olunur, anne ve babasız da olunur ama asla ve asla vatansız olunmaz"KARABÜK (AA) - Karabük, Kocaeli, Zonguldak ve Bartın 'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Karabük'te Beşbinevler Şehitliği'ndeki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 3 el saygı atışı yapıldı.Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, diğer protokol üyeleri, askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı törende şehitliğe çelenk sunuldu.Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesi Ülker Akpınar, burada yaptığı konuşmada, Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den Afrin'e zalimin zulmünden mazlumu kurtarmak için vatan, namus ve mukaddesat uğruna mücadele eden, bu uğurda kan döken şehit ve gazilerin kahramanlık ve fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getirdi.Gösterilen azim ve mücadelenin, kendilerine ve kendilerinden sonra gelecek nesillere yol göstereceğini belirten Akpınar, şunları söyledi:"Bizler asla unutmamalıyız, bizler Seyit onbaşıların, Nene hatunların, Şerife bacıların, Kara Fatmaların, Halime çavuşların ve nice şehit olan ecdadın torunlarıyız. Şairimizin dediği gibi, 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğurunda ölen varsa vatandır.' Bu yüzden rabbim bizim birliğimizi daim etsin. Bizleri vatansız, bayraksız, ezansız bırakmasın. Evlatsız olunur, bugün benim oğlumun gidişinin 40.günü. Eşsiz de olunur, anne ve babasız da olunur ama asla ve asla vatansız olunmaz. Bizlere bu büyük zaferi ve gururu nasip eden yüce Allah'a hamd ediyoruz."Programın sonunda şehitlikten 100. Mahallesi'ndeki kültür merkezine kortej yürüyüşü düzenlendi. - KocaeliBağçeşme Namazgah Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Büyükşehir Belediye Başkan İbrahim Karaosmanoğlu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Yunus Coşkun anıta çelenk sundu.Saygı atışı yapılan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Şehitlik defterini imzalayan Vali Aksoy, Çanakkale'deki başarının tarihe sığmayacak kadar büyük olduğunu belirterek, şanlı zaferin Türk milletinin bağımsızlık uğruna şehadeti olduğunu kaydetti. Vatanın gelecek nesillere aktarılacak en kutsal emanet olduğunu ifade eden Aksoy, milletin geçmişine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti. Daha sonra Aksoy, Dalkıran, Karaosmanoğlu ve beraberindekiler, şehitliklere karanfil bıraktı.Burada şehitler için Kur'an - ı Kerim okundu, dualar edildi. - ZonguldakZonguldak'ta, Şehitler Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Yorulmaz, burada yaptığı konuşmada, Türk ulusunun tarih boyunca ülkesinin bütünlüğü, bağımsızlığı ve halkın hürriyeti için Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve yurdun her köşesinde nice zaferlerde birçok şehit vererek tüm dünyaya kararlılığını ve gücünü ispatladığını belirterek, vatan için canını seve seve feda eden şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.
Vali Ahmet Çınar'ın şehitlik şeref defterini imzalamasının ardından AK Parti Zonguldak milletvekilleri Özcan Ulupınar ve Hüseyin Özbakır, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ile protokol üyeleri, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şubesini ziyaret etti.Daha sonra protokol üyeleri ve şehit yakınları, şehitliği ziyaret ederek mezarlara karanfil bırakıp, dua okudu. - Bartın Bartın Valiliği'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Bartın Valisi Nusret Dirim anıta çelenk bıraktı.Şehitlikte devam eden törende, şehitlere saygı atışının yapılmasının ardından Kur’an - ı Kerim okundu, dua edildi.Programa, İl Garnizon Komutanı Vedat Selvitop, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı. KocaeliŞehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümüziyaretMuhabir Kadir Yıldız,Ahmet Özler,Ferdi Akıllı,Yalçın ÇelenRedaktör Ömer Faruk ŞimşekYayınlayan Ali Bayaslan