18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 103. Yıl Dönümü - MERSİN Haberi
- Törenden genel ve detay görüntüler - Asteğmen Serdar Güven’in konuşması - Nusrat Mayın Gemisi’nin genel ve detay görüntüsü - Gemiyi gezen katılımcılardan genel ve detay görüntüler - Katılımcılardan genel ve detay görüntüler18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 103. Yıl Dönümü - Mersin 'in Tarsus ilçesinde Nusrat Mayın Gemisi'nin de içinde yer aldığı Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'nda tören düzenlendi - Tören kapsamında Çanakkale Şavaşları'nda intikal rotalarına döktüğü mayınlar sayesinde itilaf kuvvetlerinin gemilerini savaş dışına itip, adını tarihe altın harflerle yazdıran Nusrat Mayın Gemisi gezildiMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 103. Yıl Dönümü dolayısıyla Çanakkale Savaşları'nda tarihe adını altın harflerle yazdıran Nusrat Mayın Gemisi'nin de içinde bulunduğu Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'nda tören düzenlendi. Park içerisindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı.Asteğmen Serdar Güven, törende günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşları'nda var oluş mücadelesinin verildiğini, gururla kutladıkları bugünün, tarihe altın harflerle yazıldığını hatırlattı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen mücadelenin Türk tarihindeki önemine değinen Güven, "Atalarımızdan miras kalan bu toprakları, şehit kanıyla vatan yaptık. O tarihte olduğu gibi yine vatanımıza karşı yapılacak terörist faaliyetlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız." dedi. Konuşmaların ardından şehitler için dua edildi, öğrenciler şiir okudu.Protokol üyeleri ve vatandaşlar daha sonra Çanakkale Şavaşları'nda intikal rotalarına döktüğü mayınlar sayesinde itilaf kuvvetlerinin gemilerini savaş dışına iterek adını tarihe altın harflerle yazdıran Nusrat Mayın Gemisi'ni gezdi.Katılımcılar, bünyesindeki müzesi, bal mumu heykelleri ve 3 boyutlu gezi alanıyla Çanakkale Savaşları hakkında tarihe ışık tutan gemi içerisinde hatıra fotoğrafı çektirdi.Törene Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Tarsus Garnizon Komutanı Yüzbaşı Selim Onaran, Tarsus Belediyesi Başkan Vekili Ali Şimşek, protokol üyeleri, gaziler, askerler, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. - Nusrat Mayın GemisiÇanakkale Savaşlarının kaderini değiştiren ve "Çanakkale geçilmez" söyleminin başrol oyuncularından olan "Nusrat Mayın Gemisi" uzun yılar boyunca donanmaya hizmet etti."Nusret" olarak da anılan gemi, 1955 yılında donanmadaki görevini tamamlamasının ardından 1962 yılında "Kaptan Nusret" ismiyle kuru yük taşımaya başladı. Uzun yıllar kuru yük taşıyan Nusret, 1990 yılında Mersin Limanı'nda atıl durumda kaldı. Akdeniz'in derin sularında kaderine terk edilen Nusret, 1999 yılında bir grup gönüllünün girişimiyle tekrar karaya çıkarıldıktan sonra Tarsus Belediyesince satın alınıp restore edildi.Nusret yaklaşık 4 yıl süren çalışmaların ardından yenilenip 2003 yılında ilçedeki Nusrat Mayın Gemisi Müzesi ve Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'na yerleştirilerek sergilenmeye başlandı.