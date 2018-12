18 liraya aldığı bisikleti 10 bin liraya bile satmıyor Haberi

-Bisikletten detay

-Halil Gülbaş ile röportaj



( MANİSA -ÖZEL) - Sağlığını borçlu olduğu bisikletine gözü gibi bakıyor - Bisiklet sevdalısı Halil Gülbaş: - "Ben onu çok sevdiğim için bisikletime her şeyi yaptım" MANİSA



- Manisa'da 40 yıl önce aldığı bisikletini yaptığı modifiyeler ve süslemelerle ilginç bir görünüme kavuşturan Halil Gülbaş, çevredekilerin dikkatini üzerine toplarken, bisikletine 10 bin lira veren olduğunu ancak satmaya kıyamadığını söyledi.



Manisa’nın Yunusemre ilçesi Fatih Mahallesi’nde oturan 68 yaşındaki Halil Gülbaş, 40 yıl önce aldığı bisiklete gözü gibi bakıyor. Uzun yıllardır kendisine her gittiği yerde arkadaşlık eden bisikletinin jantlarını süsleyen Gülbaş, müzik çalar taktırdığı bisikletiyle çevredekilerin dikkatini topladı. Bisikletine 10 bin lira veren olduğunu söyleyen Gülbaş bisikletini satmaya kıyamadığını söyledi.



Gülbaş, dost gibi gördüğü bisikletini 18 liraya aldığını belirterek, "Bu bisiklet 40 seneden beridir bende var. Bu bisiklet ile birlikte hayatımı yaşıyoruz. Bunu 40 sene evvel Manisa Perşembe Pazarı’ndan aldım. 20 liraydı. 18 liraya aldım. Sürekli masraf ediyorum. Geçenler de 225 lira masraf ederek tekerleklerini değiştirdim. Ben onu çok sevdiğim için bisikletime her şeyi yaptım. Huzurlu bir şekilde biniyorum. Gelen gören arkadaşlarım 10 bin lira veriyor. Ben vermiyorum. Manisa’yı geziyorum. Bazen bisikletimle il dışına da çıkıyorum. Görenler şaşırıyor. 'Amca sen bunu kaç seneden beri kullanıyorsun?' diyorlar. Çok da seviyorum. Sağlığımı da bisikletime borçluyum" diye konuştu.