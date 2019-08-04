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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
18 katlı lüks binanın çatısı alev alev yandı Video

18 katlı lüks binanın çatısı alev alev yandı Video

çatıdaki alevlerden görüntü

Çatı Katı Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Trol 

-olay yerinden görüntü
-itfaiye ekiplerinden görüntü
-binayı boşaltan vatandaşlardan görüntü
-genel ve detay görüntüler

( BURSA )- Çatısı yanan 18 katlı binaya itfaiye müdahale etmekte zorluk çekti BURSA

- Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 18 katlı lüks bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri binaya çok yüksek olduğu için müdahale etmekte zorlanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesinde lüks bir binanın en üst katında çıktı. Çatıdaki alevleri fark eden bina sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra binayı boşalttı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına binanın çok yüksek olması sebebiyle müdahale etmekte zorlandı. Ekipler yangının çıktığı kata merdivenli araçla ulaşamayınca hortumlarla çatı katına çıkarak alevleri kontrol altına aldı. Bina sakinleri o anları korkuyla izlerken, polis ekipleri ise olası bir riske karşı etrafta güvenlik önlemi aldı. İtfaiye erleri alevleri kontrol altına aldıktan sonra yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için çalışmalara başladı.

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