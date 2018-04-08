18 kaçak yakalandı - TEKİRDAĞ

: - Kaçakların Karakoldan çıkışı Tekirdağ 'da 18 kaçak yakalandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan yabancı uyruklu 18 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, Malkara Küçük Sanayi Sitesi içinde bir minibüsün şüpheli seyrettiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.Sanayi sitesi içerisinde minibüsü durduuran ekipler, araç içerisinde 9 Bangladeşli, 9 da Pakistanlı 18 kaçak olduğunu tespit etti.Yakalanan kaçaklar, Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.