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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
18 bin litre etil alkol ele geçirildi - İZMİR

18 bin litre etil alkol ele geçirildi - İZMİR

- Üretimin yapıldığı yer - Etil alkollerin bulunduğu variller İzmir 'de 18 bin litre etil alkol ele geçirildiİZMİR (AA) - İzmir 'in Torbalı ilçesinde yapılan operasyonda 18 bin litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Yedi Eylül Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 18 bin litre etil alkol, 40 bin etiket ve ambalajlama makinesi ile sahte içki yapımının önüne geçmek amacıyla etil alkolün içine katılan denatonyum benzoat maddesini arıtan distilasyon ve damıtma cihazları ele geçirildi.Olayla ilgili S.E. ve Türkmenistan uyruklu N.N. gözaltına alındı.

Sahte İçki Nato 

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