18 ayda 40 kilo verdi eski fotoğraflarını görenler tanıyamadı

-Kadının yürümesi

-Etkinlikten görüntü

-Eski halinin fotoğrafı



( İSTANBUL - ÖZEL)- Kadın doktor verdiği kilolarla herkese örnek oldu- Operasyonsuz ve ilaçsız, 18 ayda 40 kilo verdi İSTANBUL



- Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nde görev yapan Dr. Demet Özkan, hiçbir operasyon geçirmeden 18 ayda sadece diyet ve yürüyüş yaparak 40 kilo verdi. Özkan'ın eski fotoğraflarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, Dr. Demet Özkan sadece dengeli ve düzenli beslenerek ve uzun yürüyüşler yaparak 18 aylık süreçte 40 kilodan fazla verdiğini söyledi.



Dr. Demet Özkan'ın hayatı fazla kilolarının sağlık problemleri de ortaya çıkarmasıyla hareket geçti. Eklem ağrıları, tansiyon dengesizliği yaşamaya başlayınca kilo vermek için harekete geçti. 18 ay boyunca diyet programı uygulayan ve yürüyüş yapan Özken, programın sonunda 40 kilo verdi. Eski fotoğraflarını görenler şaşkına döndü. 18 ayda sadece dengeli beslenme ve hareketli yaşam sayesinde 40 kilodan fazla veren Dr. Demet Özkan, nasıl zayıfladığını İHA’ya anlattı. . Dr. Demet Özkan, “Sonradan alınan kilolar değildi, hayatımın her döneminde fazla kiloluydum aslında. Ancak yaşımın ilerlemesiyle birlikte, sağlıkla ilgili problemler yaşamaya başladım. Tansiyon dengesizliği yaşamaya başladım, tansiyonum yükselmeye başladı.

İnsülin direncine bağlı olarak kan glikoz seviyelerim bozulmaya, yükselmeye başladı.

En önemlisi, eklem ağrılarım çok şiddetliydi. Çok şiddetli diz ve kalça ağrıları yaşıyordum. Bunlara bağlı ilaçlar kullanmaya başlamıştım. Ama o ilaçların bir çözüm olmadığını biliyordum. Dünya Sağlık Örgütü Obeziteyi bir hastalık olarak kabul ediyor. Yani başlı başına bu bir hastalıktı ve bunun çözümü de kilo vermekti. Kilo verme süreciyle birlikte ikincil problemler de düzeldi. Neredeyse 1 yıldır hiç ağrı kesici almadım. Çünkü hiç eklem ağrım olmuyor. Tansiyonum ve kan glikoz seviyelerim normale döndü. Dolayısıyla kilo vermek, bir anlamda kendimi tedavi etmek oldu. Bana en sık sorulan soru, ‘Operasyon mu geçirdin? İlaç mı kullanıyorsun, gıda takviyesi mi alıyorsun?’ Hayır. Sadece dengeli ve düzenli beslendim, ve çok hareket ettim. Uzun uzun yürüyüşler yaptım. 18 aylık bir süreçte 40 kilo verdim. Sadece diyetisyenimin verdiği programa uyarak ve yürüyüş yaparak. Spor salonlarında çok ciddi sporlar yapmadım. Sadece yürüyerek 40 kilodan fazla verdim” dedi.

Çocuk hastalarda da obezitenin sık görülmeye başlandığı uyarısında bulunan Dr. Demet Özkan, “Çocuk hastalarla her gün karşılaşıyorum ve ne yazık ki çocuklarda çok ciddi bir problem olmaya başladı.

Bu ilerisi için çok üzücü. Bu bir kere çocuğun problemi değil aslında. Çünkü çocukların geleceğe ait bir bakış açıları yok. Aileye çok görev düşüyor. Ailenin problemi kabul etmesi önemli. Bunun bir problem olduğu kabul edilmiyor ne yazık ki. Toplumumuzda tombul çocuk sağlıklı, sevimli çocuk olarak kabul ediliyor. Tombul ilerisi için çocuk hasta yetişkin adayıdır. Bunu kabul etmekle başlamak gerekiyor” diye konuştu.

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği Başhekimi Prof. Dr. Korkmaz Altuğ ise obzeite ile ilgili mide ameliyatlarını hiçbir şekilde tavsiye etmediğini ve asıl sorunların ameliyattan sonra başladığını belirterek, “Bu benim fikrim. Bununla uğraşan arkadaşlarım var, hürmet ederim. Ama hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Ben hiç sevmedim bu ameliyatı ve hiç yapmadım” dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Nuri Çağlar ise, “Ben hastalarıma hep şunu tavsiye ediyorum: Bir, ne yersen ye fark etmez ama yediğinin yarısını tüket. İki, yemeklerine koyduğun tuzu şimdikinin yarısı yap. Üçüncü tembihim de şu oluyor: Şimdiye kadar ne hareket yapıyorsanız onu iki katına çıkarın. Bunu yaptığımız takdirde ben obeziteden kurtulacağına inanıyorum” diye konuştu.

Toplantılara katılıp nasıl zayıfladığını anlatıyor Dr. Demet Özkan , nasıl zayıfladığını ve deneyimlerini 22 Mayıs Avrupa Obezite Günü dolayısı ile obeziteye karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Kadıköy Belediyesi tarafından Selamiçeşme Mahallesi’ndeki Özgürlük Parkı’nda düzenlediği etkinlikte de anlattı. Obezitenin nedenleri, etkileri ve sonuçlarıyla ilgili uzman hekimlerin konuşmacı olarak katıldığı söyleşinin ardından katılımcılar beden yağ endeksi ve bel ölçümü yaptırarak doktorların tavsiyelerini dinledi. Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nde görev yapan uzman hekimlerden Dr. Demet Özkan’ın moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide Başhekim Prof. Dr. Korkmaz Altuğ, Kardiyoloji Uzmanı Nuri Çağlar, Diyetisyen Figen Fişekçi Üvez ve Psikiyatr Dr. Osman Ağa Önal konuşmacı olarak yer aldı. Daha sonra katılımcılar dans hocası ile birlikte zumba yaparken, Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği Başhekimi 95 yaşındaki Prof. Dr. Korkmaz Altuğ sahnedeki dans hocasıyla birlikte zumba yaparak gençlere taş çıkarttı. (CE-EY

