1700 yıllık lahiti satmak isteyen 2 kişi yakalandı İzle

-ekiplerin incelemesi

-genel görüntü

-Ele geçirilenlerin fotoğrafı



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir'in Selçuk ilçesinde kaçak kazıda buldukları Roma dönemine ait 1700 yıllık lahiti satmak isteyen 2 kişi kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, iki şahsın Efes Antik Kenti'ne yakın bir bölgedeki 1. Derece Arkeolojik SİT alanı olan Arvalya mevkisinde kaçak kazı yaparak toprak altında lahit buldukları ve tarihi eseri 1 milyon 400 bin euroya satarak yurt dışına kaçırmak istediği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak bir çalışma yürüttü. Yaklaşık 2 ay süren çalışma sonucunda SİT alanı içerisinde üzerleri traktör ve mazgal ile kamufle edilmiş iki çukur belirlendi. SİT alanındaki traktör ile mazgalı kaldıran ekipler, 3 mezar odası buldu. Olay yerinde incelemelerde bulunan KOM ekipleri, odaların birbirine taşlarla örülü şekilde bağlandığını ve kaçak kazıyı yapan şüphelilerin bu yapılara zarar verdiğini tespit etti. Söz konusu mezarlarda 1700 yıllık olduğu değerlendirilen Efes tipi lahit, insan iskeletleri, toprak gözyaşı şişesi, toprak kase, mermerden taş sandık kapağı bulunurken, kazı çalışmalarında kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi. Selçuk Müze Müdürlüğü ekipleri, kazı alanında kurtarma çalışması yaparak, lahidi bulunduğu yerden çıkarttı. Lahidin içerisinden aynı aileden olduğu değerlendirilen 3 çocuk ile 7 yetişkin insan iskeleti ve döneme ait malzemeler çıktı. Selçuk Müze Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda ele geçirilen eserlerin 1700 yıl öncesine ait olduğu belirlendi. Kaçak kazı yapan H.Ö. ve A.S. hakkında ise soruşturma başlatıldı.

