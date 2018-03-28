Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
1700 yıllık lahiti satmak isteyen 2 kişi yakalandı İzle

1700 yıllık lahiti satmak isteyen 2 kişi yakalandı İzle

Lahitin çıkartılışı

Kaçak Kazı Akalan Yurt Dışı Gözyaşı Harekete Geç 

-ekiplerin incelemesi
-genel görüntü
-Ele geçirilenlerin fotoğrafı

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Selçuk ilçesinde kaçak kazıda buldukları Roma dönemine ait 1700 yıllık lahiti satmak isteyen 2 kişi kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, iki şahsın Efes Antik Kenti'ne yakın bir bölgedeki 1. Derece Arkeolojik SİT alanı olan Arvalya mevkisinde kaçak kazı yaparak toprak altında lahit buldukları ve tarihi eseri 1 milyon 400 bin euroya satarak yurt dışına kaçırmak istediği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak bir çalışma yürüttü. Yaklaşık 2 ay süren çalışma sonucunda SİT alanı içerisinde üzerleri traktör ve mazgal ile kamufle edilmiş iki çukur belirlendi. SİT alanındaki traktör ile mazgalı kaldıran ekipler, 3 mezar odası buldu. Olay yerinde incelemelerde bulunan KOM ekipleri, odaların birbirine taşlarla örülü şekilde bağlandığını ve kaçak kazıyı yapan şüphelilerin bu yapılara zarar verdiğini tespit etti. Söz konusu mezarlarda 1700 yıllık olduğu değerlendirilen Efes tipi lahit, insan iskeletleri, toprak gözyaşı şişesi, toprak kase, mermerden taş sandık kapağı bulunurken, kazı çalışmalarında kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi. Selçuk Müze Müdürlüğü ekipleri, kazı alanında kurtarma çalışması yaparak, lahidi bulunduğu yerden çıkarttı. Lahidin içerisinden aynı aileden olduğu değerlendirilen 3 çocuk ile 7 yetişkin insan iskeleti ve döneme ait malzemeler çıktı. Selçuk Müze Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda ele geçirilen eserlerin 1700 yıl öncesine ait olduğu belirlendi. Kaçak kazı yapan H.Ö. ve A.S. hakkında ise soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
ABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş KararABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş Karar
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldıÇorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Polis Operasyon Yaptığı Evde Lahit BulduPolis Operasyon Yaptığı Evde Lahit Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı