17 yıllık su borcu 20 milyonu buldu Haberi

-Zonguldak Belediye başkanı açıklama



( ZONGULDAK ) - Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan; - "Görmeseydim inanmazdım, 17 yıldır su borcu ödemeyen var” - “Su tahsilatından alacağımız yaklaşık 20 milyon var” ZONGULDAK



- Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, belediyenin en büyük gelir kaynaklarından biri olan su gelirleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Alan, Zonguldak Belediyesi'ne 17 yıl boyunca su faturasını ödemeyen vatandaşın olduğunu söyledi.



Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, belediyenin en büyük gelir kaynaklarından biri olan su gelirleri hakkında açıklamalarda bulunan vatandaşlara çağrıda bulundu. Borcu olan vatandaşların ödeme yapmadıkları takdirde suların kesilmek durumunda kalacağını ifade ederek, “Su bizim için önemli mevcut durumda su indirimi konuşuluyor. Bunun sözünü vermiştik arkadaşlarımız bunun için çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah bunu kasım ayında bütçeyi görüştüğümüz zaman gündeme getireceğiz hep birlikte ortak bir karar alıp bunu artık gündeme getireceğiz indirimli su faturalara yansıyacak. Fakat bunun başka bir boyutu var. Halkımızın bunu bilmesi gerekiyor. Yılladır belediye su parası ödemeyen binlerce vatandaş var. Bütün mesaimizi bunlara harcıyoruz. Vatandaşlarımız sürekli su borcu konusunda mesai harcatmak zorunda kalıyorlar bize. Gözümle görmeseydim gerçekten inanmazdım. 2002 yılının Mart ayında en son belediyemize gelip su parası ödemiş ve 24 bin TL su borcu olan bir vatandaşımız geldi. Oturduk başkanım su borcumuz var bize yazı göndermişsiniz. Evet bununla ilgili çalışma başlattık. Borcu olanlara yüzde 30 peşin diğerleri taksitlere bölünecek şekilde protokol imzalıyoruz. Çünkü bizim belediye olarak ne büyük gelirimiz su geliri, biz su gelirlerimizi korumakla mükellefiz aynı zamanda da borcunu ödeyen vatandaşlarımızın hakkını gözetmek zorundayız. 17 yıldır su parası ödemeyen bir vatandaşımız bugün bize gelip bunu ne yapacağız diye sorabiliyor. Bizim artık bunları aşmamız lazım. Vatandaşlarımızın elektriğe, doğalgaza borcu yok çünkü kesiliyor. Burada kimseyi suçlamak için bir şey demiyorum ama vatandaşlarımızın fedakarlık yapması lazım. Belediyemizin ana geliri olan su gelirimizi vatandaşlardan almak zorundayız. Biz kullanılan suyun bedelini belediye olarak tahsil etmek zorundayız” dedi.

“Yaklaşık 20 milyon alacağımız var” Zonguldak’ta yıllardır su parası ödenmediğini ve artık bunun bir sonu olması gerektiğini ifade eden Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, “Yaklaşık 20 Milyon TL vatandaşlarımızdan su alacağımız var. Bu gelirlerimizi tahsil etmiş olsak şuan Zonguldak çok farklı yerlerde olur. Bunlar çok büyük rakamlar ne yazık ki vatandaşlarımız böyle bir alışkanlık olmuş borçlarını düzgün ödememişler ve birikmiş şimdi ödemekte zorlanıyorlar. Bizde medeni bir şekilde diyoruz ki gelin protokol yapalım yüzde 30’unu peşin verin 12 ay taksitlendirelim. Meblalar yüksek olduğu zaman taksitlerini çoğaltabiliyoruz. Bunun bir sonu olması lazım. Bir yerden başlamamız lazım. Herkes fedakarlık yapacak. Bizde halkımızda. Borcu olan vatandaşlarımız gelsin yapılandıralım. Yoksa suları kesmek zorunda kalacağız” şeklinde konuştu.



