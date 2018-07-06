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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
17 yılık kayıpta önemli gelişme; ceset bulundu İzle

17 yılık kayıpta önemli gelişme; ceset bulundu İzle

-kadının gözaltına alınan baba, amca ve amcaoğlunun hastaneye sağlık raporu için getirilmesi

( ELAZIĞ )- 17 yıl önce kaybolan kadının kendi eşarbı ile boğularak dereye atıldığı ve kimliği belirsiz şekilde defnedildiği öğrenildi ELAZIĞ

Hastane Köy Mezarlığı Sağlık Raporu Kadın Cesedi Cinayet 


- Elazığ’da 17 yıl önce ortadan kaybolan ve önceki gün babası amcası ve kuzeni tutuklanan kadının cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk annesi 42 yaşındaki Yurdagül Kaya’dan yıllardır haber alamayan bir arkadaşı, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 2001'de Bursa'dan Elazığ’a geldiği belirlenen Kaya'nın, o tarihten bugüne kadar kimsenin görmediği bilgisine ulaşan polisler aileye yöneldi. Polisin çalışmasında kadının öldürüldükten sonra cesedinin Bitlis'in Güroymak ilçesi sınırlarında bir köprüden atıldığı belirlendi. Bunun üzerine cinayet şüphesiyle ilgili gözaltına alınan baba H.K., amca H.K. ve amca oğlu O.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadının cesedi bulunup kimsesiz olarak defin edilmiş Dedektif gibi araştırmasını sürdüren polisler, kadının cesedinin bulunması için Bitlis'e yöneldi. Polisler, 2001 yılında Bitlis Güroymak ilçesi Aşağıkolbaşı köprüsü altında kimliği belirsiz bir kadın cesedinin bulunduğunu, otopsi sonrası Diyarbakır Yeniköy mezarlığına kimliği meçhul kimsesiz olarak defnedildiği bilgisine ulaşıldı. Defin öncesi 2001 yılında cesedin çekilen fotoğraflarından ve üzerindeki eşyalardan cesedin Kaya'ya ait olduğunu belirlendi. 1 çocuk annesi kadının eşarpla boğularak öldürüldüğü de ortaya çıktı. (CK-HİV-
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