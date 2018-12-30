- 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldü



- Yıldırım Bosna spor-Küçükköyspor karşılaşması öncesi çıkan taraftar kavgasında 17 yaşındaki Muhammed Yücel, bıçaklanarak öldürüldü. Edinilen bilgilere göre olay İstanbul Süper Amatör kümede oynanan Yıldırım Bosna spor - Küçükköyspor karşılaşması öncesinde yaşandı. Bayrampaşa stadında oynanan karşılaşma öncesinde iki kulübün taraftarları arasında kavga çıktı. Kavgada 17 yaşındaki Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganın eşkalini belirledi. Polisin saldırganı yakalama çalışması sürüyor. (ÖFA

