Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
17 yaşındaki lise öğrencisi 6. kattan atladı

17 yaşındaki lise öğrencisi 6. kattan atladı

Çocuğun atladığı kat

İlk Müdahale Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-Pencerenin görüntüsü
-Polisin pencerede çalışma yapması
-Çocuğun düştüğü yer
-Görenlerin olay yerine göstermesi
-Genel ve detay görüntü

( ADANA )- Adana'da 17 yaşındaki lise öğrencisi E.E. 6. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti ADANA

- Adana'da 17 yaşındaki lise öğrencisi 6. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi 17 yaşındaki evin tek çocuğu E.E. okuldan çıkıp evine geldi. Bir süre sonrada 6. kattaki evlerinin penceresine çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan çocuk ağır yaralandı. Çevrede olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri E.E.'ye ilk müdahaleyi yapıp hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından E.E.'nin cenazesi ailesi tarafından alınarak toprağa verildi.
Çocuğun ailevi problemleri olduğu ileri sürüldü.
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı