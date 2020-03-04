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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
17 yaşındaki kız üst geçitten böyle atladı

17 yaşındaki kız üst geçitten böyle atladı

-Genç kız Isparta Özkanlar Kavşağında demir parmaklıklarla intihar girişimde bulundu

( ISPARTA )- Demir parmaklıklardan atlayarak intihar girişimde bulundu ISPARTA

Genç Kız Üst Geçit Demir Parmaklık Trafik Yoğunluğu Genç Kadın 


- Isparta’da 17 yaşında genç kız G.Ö. gece 03.30 sularında Özkanlar alt geçidinden atlayarak intihar etmek istedi. Genç kadının alt geçit korkuluklarından aşağıya atladığını gören vatandaşlar, itfaiye ve ambulansa haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kadına müdahale ettiler. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen genç kadının neden intihar etmek istediği ise henüz belirlenemedi. Genç kız atlarken trafik yoğunluğunun büyük olduğu Özkanlar Kavşağında o anda arabanın geçmemesi büyük şans olarak yorumlandı. 17. Yaşındaki genç kız G.Ö. Isparta Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
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