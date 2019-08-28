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28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
17 yaşındaki genç motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza kamerada

17 yaşındaki genç motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza kamerada

- Olay yeri detay

Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-- Yerdeki motosikler ve kanlar
-- Minibüs sürücüsü ve minibüsün görüntüsü
-- Vatandaşla röp
-- Güvenlik kamerası

( İSTANBUL - TOPLU)- Minibüsle çarpışan genç motosikletli kurye feci şekilde hayatını kaybetti İSTANBUL

- Maltepe'de bir kebapçıda motosikletli kurye olarak çalıştığı öğrenilen 17 yaşındaki genç, motosikleti ile seyir halindeyken minibüs ile çarpıştı. Genç motosikletli kurye kazada feci şekilde hayatını kaybetti.Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Maltepe Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kavşakta seyreden motosikletli kurye, 34 DP 9235 plakalı minibüsle çarpışması sonucu devrildi. Bir kebapçıda kurye olarak çalıştığı öğrenilen motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Azat Y. motosikletinden savrularak kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünü Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak talihsiz gencin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, yoldaki trafik akışı uzun süre kontrollü şekilde sağlandı. Öte yandan motosikletle çarpışan minibüsün yan tarafında uzun çizikler oluştuğu ve camının kırıldığı, minibüs sürücüsünün ise şok yaşadığı görüldü.
Kazanın ardından olay yerinde bulunan vatandaşlar, yaşananları İHA’ya anlattı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavşağı dönmekte olan motosiklet, karşı yönden gelen minibüsle çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle genç, motosikletinden savrularak yere düşüyor. Kaza üzerine araçlarından inen sürücülerin ve vatandaşların, yerde yatan genç sürücüyü görünce yaşadıkları şok da güvenlik kamerasına yansıyor. (CE-EY-
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