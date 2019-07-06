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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

17 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

şahsın güvenlik kamerası görüntüleri

Otobüs Terminali Güvenlik Kamerası Şehirlerarası Otobüs Yakalama Kararı Dolandırıcılık 

-şüphelinin emniyetten sağlık kontrolüne götürülmesi

( BARTIN )- 50 lira verip çocuğu kandırmaya çalıştı- Cinseli istismar şüphelisi suç makinesi çıktı- Cinsel taciz ve dolandırıcılık ve suçlarından aranan şahıs yakalandı BARTIN

- Bartın’da bir şahıs 17 yaşındaki gence çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alındı. Şüphelinin 13 ilde dolandırıcılık ve cinsel istismar suçlarından arandığı belirlendi. Edinilen bilgilere göre, A.Ö. (41) isimli şahıs Kemer Köprü Mahallesi’ndeki Halk Otobüsü duraklarında 17 yaşındaki gence 50 lira karşılığında gezip, eğlenme teklifinde bulundu. Şahsa tepki göstererek olay yerinden uzaklaşan genç, 155’i arayarak şikayetçi oldu. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından eşgalini belirlediği şahsı şehirlerarası otobüs terminalinde kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde 5 ilde dolandırıcılık suçlarından arandığı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı tespit edildi. Şahsın ayrıca Tokat, Uşak, Kocaeli, Eskişehir, Nevşehir, İzmit, Mardin ve Kayseri illerinde dolandırıcılık suçundan Kocaeli Gebze ilçesinde de çocuğun cinsel istismarı suçundan arandığı belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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