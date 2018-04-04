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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
17 yabancı uyruklu yakalandı - ÇANAKKALE Haberi

17 yabancı uyruklu yakalandı - ÇANAKKALE Haberi

- Göçmenleri getiren gemiden alınıp taşınması - Bottan inişler ve yardım edilmesi Çanakkale 'de 17 yabancı uyruklu yakalandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 17 yabancı uyruklu yakalandı.Ayvacık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Babakale Burnu açıklarında bir grubun fiber tekneyle Midilli'ye doğru gittiğini tespit etti."TCSG 109" Bot Komutanlığınca yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 yabancı uyruklu yakalandı.Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Akalan Nani Akkale 

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