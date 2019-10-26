Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
17 ülkeden temsilcilerin katıldığı Asya Parlamenter Asamblesi 1. yürütme kurulu toplantısı Rize'de yapıldı

17 ülkeden temsilcilerin katıldığı Asya Parlamenter Asamblesi 1. yürütme kurulu toplantısı Rize'de yapıldı

Toplantıdan detay

Yağmurlu İran Şelale Toplantı Başkent 

-Rize Valisi Kemal Çeber'in konuşması

( RİZE ) RİZE

- Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 1. Yürütme Kurulu Toplantısı 17 ülkeden temsilcilerin katılımıyla Rize’de gerçekleştirildi.
Toplantıya Türkiye’nin yanı sıra Afganistan, Bahreyn, Bangladeş, Butan, İran, Ürdün, Kuveyt, Pakistan, Timor, Rusya Federasyonu, Katar, Filistin, Kazakistan, Irak, Kamboçya ve Azerbaycan temsilcileri katıldı.
Toplantıda konuşan Rize Valisi Kemal Çeber katılımcılara Rize’nin doğa güzelliklerinden bahsetti. Çeber, "Çok sıcak bir havada denizde serinlerken 20 km gidince Kaçkar dağlarımızın zirvesinde kar üzerinde yürüyüş yapabilirsiniz. Rize’de 130 tane birbirinden güzel yayla vardır. Her biri birbirinden güzeldir şuan bir kısmı turizme açıktık. 125 civarında şelalemiz vardır. 130 yakın tarihi köprülerimiz taş konaklarımız vardır. Bizim Rize’de benim sevdiğim güzel bir espri vardır. Hafta 7 gün Rize’de haftada 2 gün yağmur yağar deriz biz birisi 3 gün sürer birisi 4 gün Rize bu kadar yağmurlu bir yerdir ama saydığım bu güzellikleri bize de veren yağmurdur. Çayında başkentidir Rize” ifadelerini kullandı. (OB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
FETÖ'nün Okulunda Gizli Oda BulunduFETÖ'nün Okulunda Gizli Oda Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı