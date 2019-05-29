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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
17 kişiyi zehirleyen klor gazının sızdığı tanklarda inceleme yapıldı

17 kişiyi zehirleyen klor gazının sızdığı tanklarda inceleme yapıldı

Cihazın alarm vermesi

Yüzme Yüzme Havuzu 

-Ekipler detay
-Tanklar detay
-Hidrofor detay
-Zarar gören tavan detay
-Geçilen görüntüler

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da bir sitenin zeminindeki tanklardan sızan klor gazından 15 kişinin etkilendiği bölgede Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi(UMKE) ve Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri inceleme yaptı. Gece saatlerinde Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesi’ndeki bir sitenin bodrumundaki yüzme havuzunu dezenfekte amacıyla bulunan tanklardaki klor teknik bir sorun nedeniyle taşma yapmış ve bina sakinlerinden 17 kişi etkilenmişti. Hastane kaldırılan 15 kişi daha sonra taburcu edildi. Olayın ardından bölgeye UMKE ve AFAD ekipleri gelip inceleme yaptı. Maske takıp alana giren ekipler ellerindeki cihazlarla kirlilik derecesini ölçtü. Cihazların sık sık koku nedeniyle alarm verdiği görüldü.
Ekiplerin görüntülerinde dört dev tank olduğu görüldü.
İtfaiye ve diğer ekiplerinin yıkama çalışmasının ardından siteyi etkileyen koku ortadan kayboldu.
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